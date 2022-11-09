Petrol
93.25
-2.21%
Euro
18.6995
0.20%
Dolar
18.5942
0.39%
Altın
1.023
0.33%
Borsa
4361
0.00%
Bitcoin
331.583
-12.45%
BTXN Coin
8.84
-11.86%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Vedat Bilgin, TİSK toplantısına katıldı

    Bakan Bilgin'in katıldığı toplantıda, EYT ve asgari ücret gibi çeşitli güncel konular görüşüldü.
    • 09.11.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Bilgin, TİSK toplantısına katıldı

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

    Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

    TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

    EYT ve asgari ücret masaya yatırıldı

    Bakan Bilgin'in konuk olduğu toplantıya, TİSK’in ve bağlı sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel sekreterleri katıldı.

    Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu (EYT) ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

    Öneri ve beklentiler, Bakan Bilgin'e aktarıldı

    TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.

    AA'nın haberine göre, Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

    Vedat Bilgin, TİSK toplantısına katıldı #1


    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır
    Tarih

    Anasından emdiği süt burnundan geldi deyiminin altındaki trajik sır

    Ağrı'daki feci kaza sonrası acı bekleyiş
    3. Sayfa

    Ağrı'daki feci kaza sonrası acı bekleyiş

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir