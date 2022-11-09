Vedat Bilgin, TİSK toplantısına katıldı

Bakan Bilgin'in katıldığı toplantıda, EYT ve asgari ücret gibi çeşitli güncel konular görüşüldü.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

EYT ve asgari ücret masaya yatırıldı

Bakan Bilgin'in konuk olduğu toplantıya, TİSK’in ve bağlı sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanların durumu (EYT) ve asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları ele alındı.

Öneri ve beklentiler, Bakan Bilgin'e aktarıldı

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, konfederasyonun bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı.

AA'nın haberine göre, Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.