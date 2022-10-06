Vedat Bilgin ve Memur-Sen ile sözleşmeliye kadroyu konuştu

Sözleşmeliye kadro çalışmalarındaki görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri Bakanlık'ta bir araya geldi.

Sözleşmeliye kadro konusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ'in ardından Memur-Sen ile görüştü.

Toplantı 1 saat sürdü. Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet kolunun genel başkanlarının katıldığı toplantıda beklenti ve talepler masaya yatırıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulundu.

Görüşmede sözleşmeliler konusu başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin beklentiler ele alındı.



Ekim ayı işaret edildi

Düzenlemenin 600 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Yalçın, "Ekim ayında bu işi bitirmek için sözel mutabakatımız var ve görüşmeler devam edecek." dedi.

Süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadrolu olmalı talebi geldi



Görüşmede; süreli süresiz ayrımı yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadrolu istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Yalçın, “Kamu görevlisi eliyle yürütülmesi gereken işlerde çalışan işçilerin de kadroya geçirilmesi noktasındaki beklentilerimizi aktardık. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Toplumun temel taşı olan ailenin tehdit altında olduğu’ gerçeği ıskalanmadan aile birliğinin sağlanması noktasındaki hassasiyet gözetilmeli, sözleşmeli personel kadroya geçirilerek toplumsal maliyet üretilmesi önlenmelidir. 4/C'den 4/B'ye geçen personelin, bu konuda verilen yargı kararları da göz önünde bulundurularak hizmet sürelerinin tamamının dikkate alınması ve özellikle el değiştiren belediyelerde yaşanan emekçi kıyımının giderilecek şekilde çalışmanın tamamlanması gerektiğini dile getirdik.” ifadelerini kullandı.



Daha önce sözleşmeliye kadro konusunda en son 90 bin taşeron işçinin problemlerinin kasım ayında ya da daha erken çözüleceği bilgisi verilmişti.





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