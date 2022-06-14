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    Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali

    Vedat Bilgin'den asgari ücrete zam sinyali

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştirilecek' dedi.
    • 14.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 11:48
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    Türkiye'nin gündeminde asgari ücrete yapılması beklenen ara zam var.

    Milyonlarca asgari ücretli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.

    Erdoğan, asgari ücrete zam sinyali vererek "Temmuz ayında enflasyon farklarıyla ocakta ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. 2023 Şubat-Mart aylarından itibaren bu sorunları geride bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    "Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz"

    Temmuz ayını vurgulayan Bakan Bilgin,  "Biz emeği,çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var.

    "Bütün çalışanların yüzü gülecek"

    Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' şeklinde aktardı.

    Asgari ücret ne kadar olacak

    Bilindiği üzere, yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması bekleniyordu. Kulislerde; Asgari ücretin 5 bin lira seviyesine çekileceği, aynı zamanda iş verene de yeni desteklerin verilebileceği konuşuluyor.

    Muhalefet partileri de asgari ücrete ara zam konusunda ısrarcı. CHP asgari ücretin 5 bin 250 lira seviyesine çıkarılmasını istemişti.

    Vedat Bilgin den asgari ücrete zam sinyali #1


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