EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Henüz netlik kazanmadı" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)..

Hükümetin yeni yılın başında yasalaşma sözü verdiği EYT için son toplantılar ve düzenlemeler yapılıyor.

Sona gelinen düzenlemeyle ilgili kadınlarda 48, erkeklerde 50 ve kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

"EYT'de yaş sınırı olacak mı"

Ancak netlik kazanmayan konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e soruldu.

Haber Global'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırının netleşmediğini ve ihtimal dahilinde olduğunu söyledi:

"Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek.

Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim.

Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz.

Vedat Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması VİDEO

"Ocak başında sayı 2 milyonu geçebilir"

Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular.

Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor.

"Staj eğitimdir, EYT onu kapsamıyor"

Staj bir mağduriyet konusu değildir, bir eğitimdir. Staj ile çalışma hayatı başlamaz, sözleşme ile, iş akdiyle başlanır. Böyle bir düzenleme söz konusu değil, EYT onu kapsamıyor, EYT onunla ilgili bir konu değil zaten."







