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Ekonomi



Vedat Işıkhan: 30'u yerli olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Vedat Işıkhan: 30'u yerli olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.