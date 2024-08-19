Vedat Işıkhan: 30'u yerli olmak üzere 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir duyurusunu paylaşarak 30'u yerli üretim olmak üzere toplam 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." mesajını da paylaştı.
Bakan Işıkhan'ın bilgisini verdiği ilaç geri ödeme komisyonu kararlarına istinaden bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler hakkındaki duyuruda, "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi"nde yapılan düzenlemelerin, yayın tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bilgisi de verildi.
GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR
Geri ödeme listesine eklenen ilaçların; 1 adet grip aşısı, 3 adet immünglobin, 2 adet kronik böbrek yetmezliği (KBY) ilacı, 2 adet kronik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı ve 3 adet antibiyotik olduğu belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış