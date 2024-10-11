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Haber Merkezi

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber'de Özel Röportaj programında Zeynep Bulut Şenel'e konuk oldu.

Işıkhan, istihdamdaki artışın ve işsizlikteki düşüşün süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

TÜİK verilerini dün paylaşmıştık. İstihdamda çok güzel haberlere kavuşmuş olduk. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar alıyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanede. İşsizlik Ağustos'ta yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edecek düzeyde. Bu başarıları rakamlarla ifade ediyoruz ama istihdama kattığımız bireyler söz konusu. İnşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam istikrarlı şekilde politikaları uygulamamızın göstergesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde iş gücünde sıkıntılar yaşanırken bizde yükselen seyir halinde artması ekonomik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz.

İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI

İşgücü Uyum Programı hakkında bilgi veren Işıkhan, "Özellikle işsizlerin, özel politika gerektiren grupların yanında gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Programın özünde bu var." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRET, HÜKÜMETİN TEK BAŞINA VERECEĞİ BİR KARAR DEĞİL"

Bakan Işıkhan, programda asgari ücret sorusunu şöyle yanıtladı:

Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil.

"SÜREÇ ARALIKTA BAŞLAYACAK"

Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde iş gücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz.