Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılan işçileri kabul etti Asgari ücret görüşmeleri dün başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Komisyona katılan 4 işçi, toplantının sonunda Bakan Işıkhan ile görüştü.

AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, en fazla üyeye sahip olduğu için işçileri TÜRK-İŞ temsil ediyor.

TÜRK-İŞ de 2024 Ocak için belirlenecek asgari ücret görüşmelerinin ilkinde, işçilerin kendi sorunlarını anlatmaları için 4 işçi ile temsil edilmeyi tercih etti.

Dün (11 Aralık) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen ilk toplantıda işçiler hazır bulundu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçiyi makamında kabul etti.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.

Kabulde, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.

Komisyon ikinci kez ise 18 Aralık'ta bir araya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)