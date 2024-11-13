Vedat Işıkhan: Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir rakamda uzlaşı istiyoruz

Haber Merkezi

Türkiye'de asgari ücretle çalışan 7 milyon işçiyi ve etkilediği ödemeler açısından tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret için resmi çalışmalar; aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak ve nihai rakam ay sonunda belli olacak.

Bu rakam belirlenirken işçi, işveren ve hükümet temsilcileri eldeki verileri değerlendirerek tekliflerini verecek.

Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KONUŞULDU

Bütçe çalışmaları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret açıklamasında bulundu.

HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA UZLAŞILMASI BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaparak "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.

"EMEKLİ MAAŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, açıklamalarında ayrıca "Yıl başında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET

2024'ün Ocak ayında asgari ücret, yüzde 49,11 oranında bir artışla 17 bin 2 liraya yükselmişti.

EMEKLİ MAAŞI

2024'ün Temmuz ayında en düşük emekli maaşı yüzde 24,73 zamla 12 bin 500 lira olmuştu.

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