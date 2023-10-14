Vedat Işıkhan: Emekli maaşları için yılbaşında gerekli adımlar atılacak Bakan Işıkhan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda emekli maaşları ile ilgili olarak, yılbaşı itibarıyla maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yapılarak gereken adımların atılacağını belirtti.

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AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eti.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki şehirlerin toparlanma sürecine girdiğini belirterek Gaziantep özelinde yapılan yatırımları aktardı.

Işıkhan, konuşmasının devamında ise yılbaşında emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmelere dair gereken adımları atacaklarını söyledi.

"Çadırda yaşayan tek bir vatandaş yok"

En büyük tesellilerinin, çadırda yaşayan tek bir vatandaşın dahi bulunmaması olduğunu dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

Çok şükür ki kalıcı konutlarına henüz yerleşmemiş her bir depremzedemiz, konteyner kentlerdeki geçici yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürüyorlar. İnşallah mümkün olan en kısa sürede vatandaşlarımızın tamamını kalıcı konutlarına kavuşturacağız. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sözünü vermişti. Bizler de bu konuda üzerimize düşen ne varsa katbekat fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın bu anlamda bir endişesi olmasın.

"Son 20 yılda Gaziantep'e 118 milyara yakın yatırım gerçekleştirdik"

Işıkhan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir icraat dönemine girdiklerini, daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Işıkhan, Gaziantep'i adım adım büyüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Son 20 yılda Gaziantep'e 118 milyara yakın yatırım gerçekleştirdik. Sadece Bakanlık olarak yaptığımız yatırım miktarı bile 9 milyarın üzerinde. Bunlar sadece birer rakam değil, yatırım, hizmet, eser, kalkınma demek. Her yatırım, her hizmet yeni çalışma alanları, yeni istihdam kapıları demek. Bugün Gaziantep'te 570 bin 196 aktif sigortalı vatandaşımız bulunuyor. Sigortalı sayımızı son 21 yılda yüzde 237 oranında artırdık. Yine Gaziantep'teki işe yerleştirme rakamlarımıza baktığımızda, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar toplam 307 bin 795 vatandaşımızın istihdam edildiğini görüyoruz.

"5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık

Bakan Işıkhan, göreve gelir gelmez asgari ücret ara zammını belirlediklerini, kamu görevlilerinin toplu sözleşmelerini de imzaladıklarını hatırlatarak çalışma hayatındaki iyileştirmeye şöyle değindi:

Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)