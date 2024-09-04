Vedat Işıkhan: İş Avcılığı Modeliyle 100 binden fazla gencin işe yerleşmesini sağladık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden, "İş Avcılığı Modeli"yle gençlere sağlanan olanakları ve işe yerleşmesinin sağlandığı kişi sayısını açıkladı.

Haber Merkezi

Toplam 713 bin 831 ne eğitimde ne istihdamda olan gence özel danışmanlık hizmeti verildi.

İş Avcılığı Modeli ile ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş aralığındaki potansiyel gençler, İŞKUR hizmetlerinden yararlandırılıyor.

100 BİN 839 GENÇ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

İş Avcılığı Modeli kapsamında 2019 yılının Ağustos ayından bu yana; 100 bin 839 ne eğitimde ne istihdamda olan gencin niteliklerine uygun işlere yerleştirilmesine aracılık edildi.

39 BİN 96 GENÇ KURSLARDAN YARARLANDI

39 bin 96 ne eğitimde ne istihdamda olan gencin aktif iş gücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan yararlandırarak mesleki nitelik ve tecrübeleri artırıldı.

"ÇALIŞMA HAYATIMIZ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Avcılığı Modeli hakında şu bilgileri aktardı:

İstihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatımız güçlenmeye devam ediyor.