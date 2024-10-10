Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı son 16 aydır tekli hanelerde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye'nin ağustos ayı işsizlik oranı ve istihdam verileri paylaşıldı. Buna göre, işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 8,5'a geriledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlikle mücadeledeki kararlılıklarını ve istihdamı destekleyici çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Programla (OVP) uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirtti.

"İŞSİZLİK ORANI SON 16 AYDIR TEKLİ HANELERDE"

İşsizlik oranının son 16 aydır tekli hanelerde seyrettiğini ifade eden Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

İşsizlik oranı ağustos ayında, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 89 bin kişi azaldı. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici çalışmalarımızı sürdüreceğiz.