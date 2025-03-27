Vedat Işıkhan: İşsizlik son 22 aydır tek hanede

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin şubat ayı işsizlik ve istihdam oranını paylaştı.

Son dakika haberine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün TÜİK'in acıkladığı işsizlik verilerini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla değerlendirdi.

"İŞSİZLİKLE MÜCADELEYE DEVAM"

Vedat Işıkhan, mesajında "Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz." vurgusunu yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz." diyerek şu açıklamada bulundu:

İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor.

2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu.

İŞ GÜCÜ ORANI

İş gücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.



