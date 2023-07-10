Vedat Işıkhan: İşsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün TÜİK'in açıkladığı mayıs ayına ait işsizlik verilerine ilişkin bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik verisini yüzde 9,5 olarak açıkladı. Böylelikle Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puan geriledi ve Mart 2014 seviyesine geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yayınladığı mesajında, 2023 yılı Mayıs ayında; İstihdam sayısının 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bine yükseldiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın Twitter üzerinden yayınladığı mesajı şöyle:

İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.

"İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artıracağız"

İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.