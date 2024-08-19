Vedat Işıkhan: İstihdam 2024'ün ikinci çeyreğinde 1,3 puan arttı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün TÜİK'in yayınladığı ikinci çeyrek istihdam sonuçlarını sosyal medyadan yayınladığı mesajıyla yorumladı.

AA

TÜİK bugün 2024 yılının ikinci çeyreğindeki işisizlik oranını ve istihdam verilerini paylaştı.

Buna göre, istihdam oranı ikinci çeyrekte 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında "Çalışma hayatını destekleyen politikalarımız sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor." diyerek şu bilgileri verdi:

İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu.

"İŞSİZLİK ORANLARI KALKINMA PLANIYLA UYUMLU"

İşsizlik oranlarında ise OVP ve 12’nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesine geriledi.

"İŞ GÜCÜNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

İş gücünde hem geçen çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış devam ediyor. İş gücü 2024 yılı ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi.

Genç nüfusta da işsizlik oranı 2023 yılı II. çeyreğine göre 1,4 puanlık azalış ile yüzde 16,3 seviyesine geriledi.

Bakan Işıkhan, istihdam dostu politikaların kararlılıkla sürdürülmeye devam edileceğini belirterek "Yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)