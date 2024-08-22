Vedat Işıkhan: Kayıt dışı istihdama 1 milyar 73 milyon lira ceza kesildi SGK, bu yılın ocak-temmuz dönemindeki 71 bin 456 iş yeri denetiminde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 1.407 iş yerinin sahte olduğunu ve 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığını tespit etti.

AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

SGK, "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

71 BİN 456 İŞ YERİ KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN TESPİTİ İÇİN DENETLENDİ

Kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu sektör ve bölgelerde denetimlerine ağırlık veren Kurum, Türkiye genelinde bu yılın ocak-temmuz döneminde 71 bin 456 iş yerini denetledi.

11 BİN 172 KİŞİNİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde, 11 bin 172 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilirken, sigortasız işçi çalıştıran işletmelere toplam 1 milyar 73 milyon 333 bin 289 lira ceza kesildi.

1.407 İŞ YERİ SAHTE ÇIKTI

Söz konusu dönemde, 1.407 iş yerinin "sahte" olduğu belirlenirken, 47 bin 766 kişinin sigorta primlerinin de sahte iş yerleri üzerinden yatırıldığı ortaya çıktı.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE DEVAM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, denetimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, SGK'nın aktüerya dengesinin ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemini dile getirdi.

KAYIT DIŞINDA 1 PUAN, 27 MİLYAR LİRAYA KARŞILIK GELİYOR

Kayıt dışı istihdamda 1 puanlık azalmanın, yüzde 34,5 prim oranına göre yıllık yaklaşık 27,1 milyar liralık gelire karşılık geldiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

Kayıt dışı istihdam, kurallara uygun hareket ederek sigortalı çalıştırmaya dikkat eden işverenlerle kayıt dışı çalıştıran işverenler arasında haksız rekabete neden olduğu gibi hem çalışan haklarının ihlali hem de ülke ekonomisinin zararı anlamına geliyor. Başta sendikalar olmak üzere sosyal tarafların da desteğiyle kayıt dışıyla mücadelemiz, Türkiye genelinde sektör ayrımı gözetmeksizin etkin bir şekilde sürüyor.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ"

2002'de yüzde 52 civarında olan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26'ya, tarım dışında ise yüzde 16’ya kadar geriledi.

YABANCI ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİ MERCEKTE

Denetimlerimiz, kayıt dışının yüksek olduğu ve yabancı uyrukluların yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde artarak devam edecek.

"KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE TAVİZ YOK"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden "Kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz yok!" dilerek ve kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin şu bilgileri verdi:

Bu sene Ocak-Temmuz ayları arasında 71 bin 456 iş yerini denetledik. Mevzuata aykırılık tespit ettiğimiz iş yerlerine 1 milyar 73 milyon TL idari para cezası uyguladık.



Etkin denetimlerimiz sayesinde vatandaşlarımızın geleceğini koruma altına alarak sosyal güvenlik bilincini artırıyoruz. Çalışan haklarının ihlalini önlediğimiz gibi ülke ekonomisinin zarara uğramasını engelliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)