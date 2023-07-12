Vedat Işıkhan: Sel bölgesinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter'da bir mesaj paylaşarak sel bölgesinde prim ödemelerine getirilen esnekliği açıkladı.

ensonhaber.com

Karadeniz'de yaşanan selden etkilenen bölgelerde bulunan vatandaşların şartlarını iyileştirmek için bir uygulama daha açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yayınladığı mesaja göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların, talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar ertelendi.

"Prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz"

Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:

Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.

Bakan Işıkhan, erteleme kararının aktardıktan sonra, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başvuru adresi

Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine yapılacak.

Borç ve belge verilmesi süreleri de uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.