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Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonda bütçe ile ilgili bir sunum yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, burada "Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz." dilerek, açıklamada bulundu.

"SURİYELİLERİN, GSS KAPSAMINA ALINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMAMIZ BULUNMUYOR"

Suriyeli sığınmacıların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacağına ilişkin soruya Vedat Işıkhan, şu yanıtı verdi:

Geçici koruma sağlanan Suriyelilerin, GSS kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sağlık harcamalarının SGK bütçesinden karşılandığı, dolayısıyla SGK bütçesine yük oluşturduğuna dair iddiaları da kesinlikle reddediyoruz ve bu iddialar doğru değildir.

"KAYITLI ÇALIŞANLAR YARARLANIYOR"

Tüm çalışmalarımız, ülkemizde bulunan yabancıların iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda kayıtlı olarak istihdam edilmesine yöneliktir. Kayıtlı çalışan herkes primleri yatırdığı sürece GSS de dahil olmak üzere sosyal güvenlik şemsiyesi altında yer alıp sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

"ÇALIŞMAMIZ YOK"

Vedat Işıkhan ayrıca bu konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerimizin sorusu üzerine geçici koruma sağlanan Suriyelilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmasına yönelik herhangi bir çalışmamız olmadığını açıkladım." dedi.