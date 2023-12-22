Vedat Işıkhan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması Asgari ücret konusunda herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesini ümit ettiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili de çalışmaların süreceğini açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca kişinin beklediği konulara da değindi.

2024 yılında verilecek asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda enflasyon vurgusu yapan, "Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz. Asgari ücretli çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruma ilkemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli maaşları

Memurların ve memur emeklilerinin aylıkları hakkında yöneltilen sorulara yanıt veren Işıkhan, "Kamu görevlileri hakem kurulu kararı uyarınca memurlar için 2024 yılı için yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 artı yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Son 5 aylık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 33,66 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon farkı ile birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 olan en düşük memur maaşı 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye

Çalışan emeklilere yönelik verilecek 5 bin liralık ikramiyeye yönelik çalışmaların tamamlandığını söyleyen Işıkhan, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.