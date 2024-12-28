Vedat Işıkhan'dan belediyelerin SGK borcuyla ilgili açıklama

AA & Ensonhaber

Belediyelerin SGK, borçları gündemdekini yerini koruyor..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu..

Burada yaptığı konuşmasında, AK Parti'nin her konuda diğer partilere rol model olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, bunlardan birinin de belediyecilik anlayışı olduğunu anlattı.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"EN BORÇLU BELEDİYELERİN CHP'Lİ OLMASI BİZİM KABAHATİMİZ Mİ"





CHP'li belediyelerin borç batağının en büyük sebeplerinden birinin konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. Bunların SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?



Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde müracaat eden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz.

"HACİZDEN SONRA DİRENEN BELEDİYELER DE SGK'YA BAŞVURMAYA BAŞLADI"

SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? Yine en son Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, Bolu Belediyesinin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Şimdi hacizler gelince, kaynaktan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeye direnen belediyeler de yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladı. Güzel bir gelişme, amacımız da bu.

"ADIM ATMAYAN BELEDİYENİN BORCU KAYNAKTAN TAHSİL EDİLECEK"