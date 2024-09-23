Vedat Işıkhan'dan 'İşgücü Uyum Programı' açıklaması

İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara alınacak 30 bin temizlik personeline ilişkin açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Bakan Işıkhan, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu.
KOŞULLAR NEYE GÖRE BELİRLENECEK
Ayrıca Bakan Işıkhan, toplantı öncesi basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.
Konuya ilişkin Bakan Işıkhan, şu ifadelerde bulundu:
30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı'mıza (MEB) tahsis ettik, şartları MEB yapacak.
30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik.
Koşulları zaten valiliklerimiz ile iş birliği içinde belirliyorlar.
"ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"
İşgücü Uyum Programı katılımcılarına günlük 566 lira ödenmesiyle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz." dedi.
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