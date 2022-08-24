Venezuela ekonomisi çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı

Venezuela ekonomisi 2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüdü.

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, 1 Ekim 2021'de para biriminden altı sıfır atılmıştı. Ancak gelinen noktada ülkenin ekonomisi büyüme aşamasına güçlü şekilde devam ediyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega, ülke ekonomisinin geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştığını bildirdi.

2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 19,07 büyüdü

Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığında, iş insanlarının katılımıyla bir organizasyonda konuşma yapan Ortega, Venezuela ekonomisinin 2021'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüdüğünü söyledi.

Venezuela bu yılın ilk üç ayında yüzde 17,04 büyüdü

AA'nın haberine göre, Ortega, bu yılın ilk üç ayında yüzde 17,04 ve nisan-haziran ayları arasında ise yüzde 18,7 büyüme tahmin ettiklerini bildirdi.

Döviz ve para politikalarının güçlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Ortega, "2022'nin geri kalanı ve gelecek yıl hakkında iyimser olmak için yeterli nedenlerimiz var." ifadesini kullandı.

"Büyüme aşamasına güçlü şekilde devam edilecek"

Ortega, enflasyonun istikrara kavuşturulacağını ve büyüme aşamasına güçlü şekilde devam edileceğinin altını çizerek, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bilgilerinin güncelleneceğini kaydetti.