Venezuela ve Kolombiya sınırlarını birbirlerine ticaret için yeniden açtı

Venezuela ve Kolombiya sınırlarını birbirlerine ticaret için yeniden açtı

Venezuela, Kolombiya ile Şubat 2019'dan bu yana kapalı tuttuğu sınırlarını, ticaret yapabilmek için bugünden itibaren erişime yeniden açtığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, dün akşam devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı ülkelerine bağlayan köprüde bulunan konteynerlerin birkaç saat önce kaldırıldığını belirterek, "Yarından itibaren ülkelerimiz arasındaki ticareti yeniden başlatacağız." ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA SINIRLARIN AÇILMASINA DAİR GÖRÜŞMELER SÜRÜYORDU

Siyasi ve diplomatik olarak yıllardır gergin bir ilişki sürdüren iki ülkenin yetkilileri, bir süredir sınırların tekrar açılması için müzakereler yürütüyordu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ OCAK 2019'DA KOPTU

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

SINIR 2019'DA GEÇİÇİ OLARAK DURDURULMUŞTU

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela’yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.