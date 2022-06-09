Venezuela petrolünün AB'nin ihtiyacına çözüm olması beklenmiyor

Rusya-Ukrayna savaşı var olan enerji krizini derinleştirdi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, AB'yi yeni arayışlara itti. Venezuela petrolü de alternatiflerin içinde yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri uygulanan en büyük yaptırımlardan biri geçen hafta AB Komisyonunun 6'ncı yaptırım paketini onaylamasıyla hayata geçti. Rus petrolüne getirilen ambargo sonrası kaynak arayışı içinde olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için akıllara Venezuela gelse de ülkenin şartları bu sorunu gidecek ortam sağlamıyor.

ABD, Venezuela'daki petrol faaliyetlerine lisans verdi

Geçen hafta Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ABD'nin bazı petrol şirketlerine Venezuela'da yeniden faaliyetlerine başlaması için lisans verdiğini söyledi.

ABD'nin küçük ama önemli adımlar attığını belirten Maduro, "ABD'nin, Chevron, Eni ve Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermesi, küçük ama önemli adımlardır." ifadesini kullandı.

Eni ve Repsol şirketlerinin, kısa sürede Venezuela petrolünü Avrupa'ya ihraç edebileceği haberlerinin gündeme geldi.

Venezuela'da petrol üretimi düştü

Venezuela'da petrol üretimi, zayıf altyapı, siyasi yolsuzluk, petrol sektöründeki yetersiz yatırımlar, sektöre uygulanan yaptırımlar ve kalifiye eleman eksikliği sebepleriyle büyük oranda düştü. Uzmanlar, ülkede sektörün tekrar toparlanabilmesi ve üretimin artırılabilmesi için büyük yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydediyor.

Venezuela'da petrol rezervi güçlü olsa da üretim yok

İngiliz enerji şirketi bp'nin raporuna göre, Venezuela 304 milyar varil petrolle dünyanın en büyük rezervine sahip. OPEC raporuna göre ise, on yıl önce günlük 2,3 milyon varil petrol üretimi yapılan Venezuela'da üretim, 2018'de günlük 1,1 milyon varile geriledi.

ABD'nin sert ambargoları sebebiyle 2019'dan beri Avrupa'ya petrol sevkiyatı yapılamayan Venezuela'da petrol üretimi, geçen ay günlük 700 bin varilin altına kadar indi.

Petrol ihracını kapsayan izinler kısıtlayıcı

Washington merkezli danışmanlık şirketi Rapidan Energy Group Jeopolitik Risk Birimi Direktörü Fernando Ferreira, ABD yönetiminin Venezuela'nın petrol ihracatına ilişkin kararının kısıtlayıcı olduğunu ve sadece seçilen iki AB'li şirkete olan borçların geri ödenmesi için petrol sevkiyatına izin verildiğini söyledi.

Rusya petrolünün yerini doldurmaya yeterli değil

AA'nın haberine göre, Ferreira, mevcut koşullarda Avrupa'ya yapılacak ihracatın günlük 50 ila 100 bin varil olacağını öngördüğünü belirterek, "İlgili şirketler için harika bir haber. Ancak Venezuela'dan gelecek miktar Rusya-Ukrayna savaşından önce Avrupa'ya gönderilen ortalama günlük 3 milyon varillik Rus petrolünün yerini doldurmak için yeterli değil." dedi.

" Venezuela üretimi AB'nin ihtiyaçlarını karşılayamaz "

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere ise Venezuela'dan Avrupa'ya gidecek petrolün ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacağını belirtti. Mathonniere, bazı OPEC üyesi ülkelerin bile günlük üretim kotalarını karşılamakta zorlandığına işaret ederek, yıllarca yetersiz yatırıma maruz kalmış Venezuela devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA'nın üretimini AB'nin ihtiyacını karşılayacak oranda artırmasının mümkün olmadığını aktardı.

"Avrupa'da petrolü işleyecek altyapıya sahip rafineriler sınırlı"

Venezuela petrolünün yüksek kükürt seviyesine sahip ağır ham petrol olduğu bilgisini paylaşan Mathonniere, Avrupa'da bu tür petrolü işleyebilecek rafineri sayısının sınırlı olduğunu vurguladı.

Mathonniere, söz konusu rafineri sıkıntısının Venezuela'nın, petrol piyasasında yaşanan mevcut üretim azlığını rahatlatmadaki rolünü kısıtladığının altını çizerek, "Rusya, mart ve nisan aylarında petrol ihracatını artırmıştı. Bu, küresel petrol fiyatlarını etkilemedi çünkü Rusya'nın piyasaya sunduğu ihracat miktarı çok yüksek değildi. Benzer şekilde, Venezuela'nın ihraç edeceği miktarın petrol fiyatlarını etkileme olasılığı da düşüktür." değerlendirmesinde bulundu.