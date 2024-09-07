Vergi anlaşmazlıklarında izaha davet dijital platformlardan yapılacak Orta Vadeli Program'ın Resmi Gazete'de yayınlanan metninde "vergilemede adalet ve etkinlik" başlığında bu konuda yapılacak yeniliklere açıkça yer verildi.

Özel Haber

2025-2027 yıllarını içeren Orta Vadeli Program (OVP), "vergilemede adalet ve etkinlik" konusundaki yeni uygulamalar aktardı.

Buna göre vergilerin tam ve zamanında toplanması için stratejiler geliştirilecek ve dijital platformlar etkin şekilde kullanılacak.

Buna göre vergilemede gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık artırılacak, vergide adalet güçlendirilecek, geliri adil bir şekilde yeniden dağıtan ve vergiyi tabana yayan bir yaklaşımla gelirler artırılacak.

Vergi politikalarında büyüme ve sosyal adalet ilkeleri ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarının önceliklendirilmesine devam edilecek.

VERGİNİN TABANI GELİŞTİRİLECEK

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

VERGİ HARCAMALARI ANALİZ EDİLECEK

Vergi harcamaları analiz edilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlere yönelik düzenlemeler yapılacak.

VERGİLERİN TAM VE ZAMANINDA ÖDENMESİ İÇİN STRATEJİLER GELİŞTİRİLECEK

Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinde etkili olan mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artırmaya katkı sağlayacak stratejiler geliştirilecek.

İZAHA DAVET SÜREÇLERİ DİJİTALDEN

İzaha davet süreçlerinin dijital platformlar üzerinden yürütülmesi için gerekli altyapı oluşturulacak, izlenebilirliğin ve şeffaflığın artırılması sağlanacak.

RAPORLAR YAYINLANACAK

Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporların daha kapsamlı bir şekilde yayınlanması sağlanacaktır.