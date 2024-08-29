Vergi beyannameleri için süre tekrar uzatıldı Bugün küçük esnafa sağlanan ayrıcalık nedeniyle gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde süre uzatımına gidildi.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Süre uzatımında geçen yıl cirosu toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de dikkate alındı.

Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma'ya kadar uzatılmıştı.

GİB'in internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayınlandı.

SON GÜN: 13 EYLÜL CUMA

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle 6 Eylül gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İTİBARIYLA BEYANNAME VERME TARİHİ: 6 EYLÜL

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)