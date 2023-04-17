Vergi borcu için şu ana kadar 52,2 milyar lira yapılandırıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapılan başvurular üzerine 52,2 milyar liralık borcun yapılandırıldığını, 1,6 milyar liralık da tahsilatın gerçekleştiğini açıkladı.

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Kamu alacaklarına yapılandırma getirilmişti.

13 Mart'ta yürürlüğe giren kanunla birlikte başta vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenecek pirim borçları olmak üzere çok sayıda kurumun alacağı yapılandırıldı.

Yapılandırmalar devam ediyor.

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor.

Vergi yapılandırması için başvuranların sayısı: 1 milyon 529 bin 285

Kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu. 2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52,2 milyar liralık borç yapılandırıldı.

1,6 milyar lira tahsil edildi

Şimdiye kadar 1,6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti.

Yapılandıranın özellikleri

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

İlk taksit ödeme tarihi: 30 Haziran

Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Bu tarihlerin bir ay sonraya ertelenmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi bulunuyor.

Peşin ödemede ana paranın dışındaki faize yüzde 90 indirim yapılırken 12, 18, 24, 36 ve 48 ay vadeli ödeme seçenekleri bulunuyor.

Yıl içinde ilk iki taksitin ödenmesi dışında üç kez taksit atlaması yapılandırmayı bozmayacak.

Hangi borçları kapsıyor

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

2 bin lirayı aşmayan borçlar siliniyor

Borç toplamı 2 bin lirayı aşmayan borçlar da bu yapılandırma kapsamında silinecek.