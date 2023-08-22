Vergi gelirleri yükseldi! Çin'de bütçe gelirleri yüzde 11,5 arttı Çin'deki ekonomik hareketlerin emtia fiyatlarından, yatırımcı hareketlerine kadar önemli etkileri var. Çin'deki bütçe gelirlerinin artması da piyasalara olumlu sinyaller veren gelişmelerin arasında yer aldı.

AA

Çin'deki bütçe gelirleri vergi gelirlerinin artışına paralel olarak yükseldi.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış kaydetti.

Çin Maliye Bakanlığı, bütçe gelirlerinin, 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 13,93 trilyon yuana (yaklaşık 1,91 trilyon dolar) yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 11,2, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 11,8 arttı.

Bütçe gelirlerindeki en büyük artış vergi gelirlerinde oldu

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yüzde 14,5 artarak 11,75 trilyon yuana (yaklaşık 1,61 trilyon dolar) ulaştı.

Bütçe harcamaları yüzde 3,3 arttı

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,3 artışla 15,16 trilyon yuana (yaklaşık 2,08 trilyon dolar) çıktı.

Kamunun bütçe açığı

Kamuya ait toplam bütçe açığı, 7 ayda 1,23 trilyon yuan (yaklaşık 170 milyar dolar) oldu.