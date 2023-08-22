Vergi gelirleri yükseldi! Çin'de bütçe gelirleri yüzde 11,5 arttı

Çin'deki bütçe gelirleri vergi gelirlerinin artışına paralel olarak yükseldi.
Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış kaydetti.
Çin Maliye Bakanlığı, bütçe gelirlerinin, 7 ayda yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 13,93 trilyon yuana (yaklaşık 1,91 trilyon dolar) yükseldiğini açıkladı.
Söz konusu dönemde merkezi hükümetin bütçe geliri yüzde 11,2, yerel yönetimlerin bütçe geliri de yüzde 11,8 arttı.
Bütçe gelirlerindeki en büyük artış vergi gelirlerinde oldu
Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip olan vergi gelirleri yüzde 14,5 artarak 11,75 trilyon yuana (yaklaşık 1,61 trilyon dolar) ulaştı.
Bütçe harcamaları yüzde 3,3 arttı
Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,3 artışla 15,16 trilyon yuana (yaklaşık 2,08 trilyon dolar) çıktı.
Kamunun bütçe açığı
Kamuya ait toplam bütçe açığı, 7 ayda 1,23 trilyon yuan (yaklaşık 170 milyar dolar) oldu.