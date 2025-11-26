Vergi İletişim Merkezi'nin sunduğu hizmet dünya ikincisi oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde hizmet veren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), çağrı merkezi ve kamu hizmeti alanında gösterdiği performansla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Contact Center World tarafından düzenlenen 2025 yılı Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nde yarıştı.

VİMER, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri kapsamında, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde dünya ikinciliği elde etti.

VİMER, küresel çapta örnek gösterilen bir uygulama oldu.

BÖLGESEL BAŞARIDAN DÜNYA FİNALLERİNE

Bu yıl 83'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ü aşkın projenin değerlendirildiği yarışmada VİMER, Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölgesel Finalleri'nde birçok ülkeden katılımcıyı geride bırakarak gümüş madalya elde etmişti. Bölgesel finallerde elde ettiği başarı sayesinde VİMER, dünya finallerine katılmaya hak kazandı.

VİMER, Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen dünya finallerinde Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgelerinden gelen finalistlerle yarıştı.

EN İYİ KAMU HİZMETİ DALINDA İKİNCİ

Yarışmanın en zorlu kategorisi olarak kabul edilen "en iyi kamu hizmeti" dalında VİMER, dünya ikinciliğini elde etti.

VİMER, VATANDAŞA VERGİYE İLİŞKİN BİLGİ VERİYOR

Merkez, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimli personeliyle vatandaşların vergiye ilişkin her türlü soru, talep ve bildirimine yanıt verilmesini sağlıyor.

VİMER'in faaliyetleri arasında, telefonla çağrı merkezi desteği, dijital platformlar üzerinden 7/24 erişim, mükellef odaklı çözüm ve yönlendirme hizmetleri ile engelli, yaşlı ve hasta mükellefler için özel hizmet modelleri yer alıyor.

"VİMER, BAŞARILARIYLA YALNIZCA ULUSAL ÖLÇEKTE DEĞİL, KÜRESEL ÇAPTA DA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR MODEL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, VİMER'in elde ettiği dünya ikinciliğinin, Türkiye'nin kamu hizmetlerinde yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının uluslararası platformda da tescili olduğunu belirterek, "VİMER, çağrı merkezi ve dijital hizmetlerdeki başarılarıyla yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel çapta da örnek gösterilen bir model olarak öne çıkıyor." dedi.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK"

VİMER'in vatandaşlara sunduğu hizmet çeşitliliğini artırmayı ve dijitalleşme odaklı yeni projeleri hayata geçirmeyi planladığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

Gelir İdaresi Başkanlığımızın öncelikli hedefleri arasında, yapay zeka destekli danışmanlık sistemlerini geliştirmek, dijital platformlarla entegrasyonu derinleştirmek ve tüm mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak yer alıyor. VİMER'in elde ettiği bu ödül, Türkiye kamu hizmetleri için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra vatandaş odaklı, teknolojik ve yenilikçi hizmet anlayışının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Mehmet Şimşek, ayrıca sosyal medya hesabından, “En İyi Kamu Hizmeti” kategorisinde dünya ikincisi olan Vergi İletişim Merkezi (VİMER 189) çalışanlarımızı tebrik ediyoruz." mesajını paylaştı.