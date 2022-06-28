Vergi incelemeleri daha hızlanacak

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.

Zaman zaman şüphe görüldüğünde ya da takip edilen faturalar zinciri ile karşılaşıldığında işletme ve kurumlar vergi incelemesi geçirir.

Vergi incemesinin mevcut kuralları ile ilgili yeni bir karar yayınlandı.

Buna göre vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

İncelemeye daha erken başlanacak

Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı

AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

İnceleme başlama bildirimi tekrar düzenlendi

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin elektronik ibrazları

Ayrıca mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

Önce iş yeri sonra da ikametgah adresine bildirim

Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

İnceleme bittikten sonra belgeler sistemden silinecek

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.