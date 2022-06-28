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    Vergi incelemeleri daha hızlanacak

    Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne düşürüldü.
    • 28.06.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:26
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    Vergi incelemeleri daha hızlanacak

    Zaman zaman şüphe görüldüğünde ya da takip edilen faturalar zinciri ile karşılaşıldığında işletme ve kurumlar vergi incelemesi geçirir.

    Vergi incemesinin mevcut kuralları ile ilgili yeni bir karar yayınlandı.

    Buna göre vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

    Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

    İncelemeye daha erken başlanacak

    Buna göre, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme "İncelemeye Başlama Bildirimi" ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

    İnceleme başlama bildirimi tekrar düzenlendi

    Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

    Mükelleflerin elektronik ibrazları

    Ayrıca mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

    inceleme

    Önce iş yeri sonra da ikametgah adresine bildirim

    Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

    İnceleme bittikten sonra belgeler sistemden silinecek

    Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı.


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