Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Vergi kanunlarına ilişkin 64 maddede düzenleme içeren ve milyonları ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

BÜTÇE TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE DAHA İYİ HAZIRLANMASI İÇİN DAHA FAZLA ZAMAN TANINMASI TALEBİ GELDİ

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin, 1 Ekim Cuma günü TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, kanun ve bütçe teklifi görüşmelerine daha iyi hazırlanması için komisyon üyelerine daha fazla zaman tanınmasını istedi.

64 MADDELİK TEKLİF, TORBA KANUNUNA UYGUN BULUNDU

Kuşoğlu, teklifin torba kanunu olarak gelmesine itiraz etmediklerini ve 64 maddelik teklifin torba kanununa uygun olduğunu söyledi.

PARTİ TEMSİLCİLERİ YASA TEKLİFİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bu tür tekliflerin daha derinlemesine tartışılıp ele alınması gerektiğini ifade etti. Paylan, basın mensuplarının görüntü aldıktan sonra çıkarılmasını doğru bulmadığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, çok teknik bir kanun teklifini görüştüklerini ve gece gündüz çalışarak teklifle ilgili hazırlıklar yaptıklarını aktardı. Usta, bu tür tekliflerin daha erken komisyon üyelerine iletilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin torba kanun olarak nitelendirilmesinin haksızlık olduğunu, kanun teklifinin vergilerle ilgili bir kanun teklifi olduğunu dile getirdi.

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BU YIL DA TBMM TÖREN SALONU'NDA YAPILACAK”

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin bu yıl da TBMM Tören Salonu'nda yapılacağını duyurdu. Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 11 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te komisyon üyelerine sunum yapacağını da bildirdi.

“HAZIRLANAN TEKLİF İLE MÜKELLEFLERİN VERGİYE OLAN UYUMLARININ ARTTIRILMASINI AMAÇLANIYOR”

Teklif sahibi AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise hazırladıkları teklif ile mükelleflerin vergiye olan uyumlarının arttırılmasını, vergi güvenliğinin arttırılmasını ve kayıt dışılıkla mücadelenin etkinleştirilmesini, sosyal adalet ve rekabet ortamının güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.