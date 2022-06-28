Vergi muafiyetlerini içeren İstanbul Finans Merkezi yasası yayınlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan İstanbul Finans Merkezi Yasası, ofislerini kullananlara ayrıcalık ve kolaylıklar tanıyor.

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İFM'de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen yasa yayınlandı.

Reuters'in haberine göre, finansal hizmet ihracatı niteliğindeki kazançlara yüzde 75 kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak.

Ofis alanında hizmet verenlere katılımcı belgesi düzenlenecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İFM kanununa göre, İFM'de ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, ihracat sayılacak

Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla, finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek.

Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği türev işlemleri, varlık alma veya satma işlemleri ile yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek.

İstisna ve indirimler