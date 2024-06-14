Vergi paketinin ayrıntıları belli oldu: Kriptoya vergi geliyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in getirileceğini bildirdiği vergi reformunun detayları belli oldu. Reformda özellikle kripto paraya getirilen vergiden yıllık 3,7 milyar TL gelir beklenmesi dikkati çekiyor.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiyi tabana yayma politikasıyla kayıt dışı alanları kayıt altına alarak vergilendirmeyi amaçladığını bildirmişti.

Bu aşamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakında TBMM'ye geleceğini duyurduğu vergi düzenlemesinin ayrıntıları da belli oldu.

Bloomberg'den Firat Kozok'un, ulaşarak paylaştığı taslak çalışmaya göre; "son dönemin en büyük revizyonu" olarak değerlendirilen düzenlemeler, ağırlıklı olarak şirketlere yönelik olacak.

Taslaktan 226 milyar TL'lik ek kaynak bekleniyor

Yeni düzenlemeyle 3,7 milyar TL'si kripto paradan olmak üzere, toplamda 226 milyar TL'lik ek kaynak sağlanması hedefleniyor.

Kapsamlı düzenlemede vatandaşı da ilgilendiren maddeler yer alıyor.

Taslakta borsada işlem vergisi yok

Borsadaki hisselere yönelik ilgili daha önce getirilmesi düşünülen işlem vergisinin ise Bakan Şimşek'in dün yaptığı açıklamayla rafa kaldırıldığı biliniyor.

Haberin dayandırıldığı kaynak, planların 226 milyar TL'lik (7 milyar dolar) ek gelir anlamına geldiğini ve bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 0,7'sine denk geldiğini ifade etti.

Taslakta yar alan yeni vergi düzenlemesi ve sağlanacak gelirler

Bu ay sonunda Meclis'e gelmesi beklenen vergi düzenlemesinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Kripto para ticaretine vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası'nın değerini artırmak ve yüksek enflasyona karşı korunmak isteğiyle kripto para ticaretine vergi uygulayacak.

Bu nedenle, Türk yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen kripto ticaretine yüzde 0,03 işlem vergisi getirilmesi düşünülüyor.

Hesaplamalara göre, bu karar ile yılda 3,7 milyar TL gelir sağlanacak.

Şirketlere getirilecek vergiler

Çok uluslu şirketlere vergi uygulanacağı daha önce de dile getirilmişti. Türkiye, çok uluslu şirketlere ülkede tahakkuk eden kârları için asgari yüzde 15 vergi uygulanması planından gelecek yıl 40 milyar TL ek gelir bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk şirketlerine uygulanacak yeni asgari vergi matrahından yıllık 90 milyar TL daha bekliyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının mülk satışlarından veya kiralamalardan elde ettikleri kârlar üzerinden asgari kurumlar vergisi ödenecek.

Hazine'nin tahminlerine göre bu düzenleme ile de 7,2 milyar TL’lik ek gelir sağlanacak.

Vergi düzenlemeleri vatandaşları da ilgilendiriyor

Düzenlemede vatandaşları ilgilendiren maddeler ise şöyle sıralanıyor:

-Engelli araçlarında istisna daraltılıyor, varisçilere vergi geliyor.

-Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL oluyor.

-Kendi hesabına çalışan moto kuryelere vergi geliyor.

-Serbest meslekte hasılat takibi geliyor.

-Fiş kesmeme, almama gibi vergi usulsüzlüklerinin cezaları artıyor.

Mehmet Şimşek: Vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)