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    Vergide 5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük cezalarına uzlaşma geldi

    Vergide kesilen özel usulsüzlük cezalarının miktarı 5 bin lirayı aşıyorsa uzlaşmaya gidilebilecek.
    • 04.08.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:23
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    Vergide 5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük cezalarına uzlaşma geldi

    Yüksek enflasyonun yarattığı olumsuz koşullara rağmen yeni kararlar alınarak, sorunların çözümü için faaliyetler sürüyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler uzlaşma konusu

    Buna göre, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları uzlaşma konusu yapılabiliyor.

    Vergide 5 bin lirayı aşan özel usulsüzlük cezalarına uzlaşma geldi #1

    5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu

    AA'nın haberine göre, vergi uygulamalarında 5 bin lirayı aşan (2022 yılı için 6 bin 800 lira) usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da uzlaşma konusu olabilecek.

    Söz konusu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artıyor. 2022 yılı için 6 bin 800 lirayı aşan özel usulsüzlük cezaları da bu kapsama giriyor.


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