Vergiye ilişkin soruları dijital vergi asistanı yanıtlayacak

Ekonomi Reform Paketi kapsamında duyurulan "Dijital Vergi Asistanı" sisteminin gelecek yıl eylül ayından itibaren mükelleflere hizmet sunması planlanıyor.

Vergi dairesi işlemleri kolaylaştırılacak. Vergi uygulamaları için bilgiye ulaşmak için iletişimde sıkıntı çeken, tam kaynağını bilemeyen ya da zamanı olmayanlara büyük bir kolaylık gündeme geldi. Artık vergi mükellefleri sorularını dijital ortamla sorarak, kısa zamanda ve kolayca yanıt alabilecek.

ASİSTAN SORULARA OTOMATİK CEVAP VERECEK

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, vatandaşların vergiyle ilgili sıkça sorduğu sorulara, yapay zeka yoluyla hazırlanacak "Dijital Vergi Asistanı" otomatik yanıt verecek.

TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ YOLDA

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulaması da 31 Aralık 2022 itibarıyla hayata geçirilecek. "Türkiye Dijital Vergi Dairesi"nin kurulması için önce bu yıl sonuna kadar kanuni düzenleme yapılacak, ardından da gelecek yıl idari kararlar alınacak. Bu sistemle vergiye ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

TEK İDARE MODELİ YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "karşılıklı anlaşma yöntemi"nin kullanılması, mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yaygınlaştırılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumunu teşvik edecek şekilde yıl sonuna kadar güncellenecek.