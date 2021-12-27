Veri bilimi ve güvenliği uzmanı ihtiyacı doğdu

Veri artışının hız kazandığı günümüzde geleceğin meslekleri için de veri bilimi ve güvenliği uzmanları öne çıkıyor. Yetkililer, bu meslekte eğitimin lisansüstü seviyeye gelmesini öneriyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir, son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliğiyle ilgili uzman ihtiyacının arttığını bildirdi. Demir'e göre bu alanlarda elemana ihtiyaç giderek artacak ve yeni bir istihdam alanları daha doğacak.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ HER İNSAN AYDA 32 GİGABYTE'LIK VERİ TRANSFER ETTİ

Statista'nın verdiği bilgiye göre, 2020'de 64.2 zettabyte veri yaratıldığını aktaran Demir, "1 zettabyte 1 trilyon gigabyte'a eş değer bir veri birimi. Oysa bu değer, 2010'da sadece 2 zettabyte'tı. Yani müthiş bir veri denizi içindeyiz. Verinin hareketliliği de de arttı. Daha önceki dönemlerde merkezi kurumlarda sıkıca tutulan veri internet üzerinde rahatça akmaya başladı. Dünya Bankası'nın 2020 verilerine göre, 2020 yılında 3 zettabyte veri transfer edildi. Başka bir deyişle dünya üzerindeki her insan ayda 32 gigabyte'lık veri transfer etti." ifadelerini kullandı.

VERİ BİLİMİ VE VERİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ ARTTI

Demir, verinin hem çoğalması hem de çok hareketli olmasının yepyeni sorunlar ve uygulama alanları doğurduğunu belirterek, "Elde edilen verinin saklanması, organizasyonu, anlamlandırılması ve yorumlanmasının yanı sıra bu verilerin bütünlüklerini koruyarak gizli kalması bunların başında geliyor. Bu iki alanın birincisi veri bilimi, ikincisi de veri güvenliğinin önemini artırdı. Bu nedenle son yıllarda hem veri bilimi hem de veri güvenliği ile ilgili uzman ihtiyacını artırmıştır.

YENİ İŞGÜCÜ İHTİYACI

Bugün her iki alanda da yeni işgücü ihtiyacı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

“2025'TE, 2020'DE YARATILAN VERİNİN 3 KATINA ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR”

Demir, internet üzerinden gerçekleşen suçların ve saldırıların her geçen yıl arttığı düşünüldüğünde, siber güvenliğin önemli bir çalışma alanı olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik üzerinde çalışanların mesleki tecrübeleri onların daha kolay iş değiştirebilecekleri ve yüksek maaşlar kazanabilecekleri bir alan oluşturuyor. 2025'te, 2020'de yaratılan verinin 3 katına çıkacağı tahmin edilmekte. Bu geri çevrilemez bir süreçtir. İlerideki veri bilimi uzmanları sadece veri yorumlamanın değil, verinin ulaştığı büyük ölçeklerde verimli uygulamalar yapmanın yollarını arayacaktır. Bu da ister istemez büyük veri teknolojisi ve algoritmalarının önemini artıracaktır.”