Veriler ikinci çeyrekte güçlü büyümeye işaret ediyor

Türk ekonomisinde sanayi büyümesi ve ihracat verileri başta olmak üzere yükselişe geçti. Ekonomistler de bu gelişmeleri ikinci çeyrek bazında pozitif yönde değerlendirdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ikinci çeyrekte yüzde 20 düzeyinde bir büyüme gerçekleşebileceğini belirterek, "İhracat rakamları, üretim ve kapasite kullanım oranları da ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme yakalanacağına işaret. İkinci çeyrekte, pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmetler sektörünün katkısının zayıf kalacağını, ancak ekonominin lokomotifi olan sanayi ve tarım sektörlerinden büyümeye güçlü katkı gelmesini bekliyoruz." dedi.

"BİRLEŞİK KRALLIK YATIRIMLARDA ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye’ye gelen yatırımlarda da Birleşik Krallık'ın ön planda yer aldığını aktaran Zeytinoğlu, "Geçen yılın sonunda imzalanan STA ile Birleşik Krallık ve Türkiye arasında serbest ticaretin devamı sağlandı. Ancak Brexit ile Birleşik Krallık gümrük birliğinden ayrılmış oldu. STA’ya göre 2 yıl içinde daha ileri bir anlaşma için Türkiye ve Birleşik Krallık müzakerelere başlayabilir. Amaç yeni nesil dediğimiz daha geniş ve kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanması." ifadelerini kullandı.

"TURİZM, İNŞAAT VE ULAŞTIRMADA AVANTAJLIYIZ"

Birleşik Krallık'ın hizmet ticaretinde, özellikle danışmanlık, hukuk ve iş dünyasına yönelik hizmetlerde oldukça ileri durumda olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Türkiye olarak biz de turizm, inşaat, ulaştırma gibi hizmetlerde iyiyiz. Bilgi ve iletişim sektörü, eğitim gibi yüksek katma değerli sektörlerde iki ülke arasındaki işbirliği STA’nın kapsamının genişletilmesi ile daha da ilerletilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE DÖVİZİN YÜKSELMESİ

Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve dünyada emtia fiyatlarındaki artışın ÜFE’ye çok hızlı yansıdığını belirterek, TÜFE’nin iki mislinden de fazla bir maliyet enflasyonunun olduğunu dile getirdi.

"ENFLASYON KASIM AYINA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Üreticiler üzerinde devam eden maliyet baskısının, önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarının olabileceğine işaret eden Zeytinoğlu, "Bunun yanında TÜFE’de, önümüzdeki iki üç ay boyunca, geçen yılın aynı döneminde düşük oranlar gerçekleşmesinden kaynaklı baz etkisi de TÜFE’nin artışına sebep olabilecek bir diğer etken. Dolayısıyla enflasyonda kasım ayına kadar yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz." açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu, "Sanayiciler olarak, maliyetlerimizin enflasyon üzerinde artmasını tabii istemeyiz. Cari açık ve bütçe açıklarının ikisinin birlikte olması ülkemizi diğer ülkelere karşı kırılgan haline getirebiliyor. Bu noktada biz denk bütçenin önemini sık sık dile getiriyoruz. Devlet bütçe açığı nedeniyle bankalardan para çekme durumunda kaldığında bizim kullanımımıza açık olan kredilerde azalma oluyor. Bu da faizlerin yükselmesine neden oluyor." yorumunu yaptı.

"SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİNDEN BÜYÜMEYE GÜÇLÜ KATKI GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bütçenin iyileştirilmesi noktasında petrolden alınan ÖTV oranının artırılabileceğini kaydeden Zeytinoğlu, "2003 yılında ülkemizde petrol 1,3 euro iken, şu anda 0,75 euro civarına kadar gerilemiş durumda. Buranın iyileştirilmesinin, açıkların azaltılması yönünde kullanılmasıyla enflasyona da katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜYEREK GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Türkiye'nin bu yılının ilk çeyreğine salgın koşullarına rağmen 7’lik büyüme ile güçlü bir başlangıç yaptığını anımsatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu koşullarda dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen bizim gerçekleştirdiğimiz yüzde 7’lik oran, 2018’in ilk çeyreğinden bu yana da en yüksek büyüme oranı oldu. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinin de devreye girecek olmasıyla, yıla çift haneli büyüme oranlarıyla devam edeceğimizi bekliyoruz. Geçen yıl, pandeminin en belirgin etkisini ikinci çeyrek verilerinde hissetmiştik. Zira pandemi yoğunluğu ve talep eksikliğinden, geçen yıl ikinci çeyrekte neredeyse yarı yarıya üretim kısılmıştı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Bundan kaynaklı baz etkisiyle de ikinci çeyrekte yüzde 20 oranında bir büyüme gerçekleşebileceğini bekliyoruz. İhracat rakamları, üretim ve kapasite kullanım oranları da ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme yakalanacağına işaret. İkinci çeyrekte, pandemiye yönelik tedbirler nedeniyle hizmetler sektörünün katkısının zayıf kalacağını, ancak ekonominin lokomotifi olan sanayi ve tarım sektörlerinden büyümeye güçlü katkı gelmesini bekliyoruz."