Vladimir Putin: Rus ekonomisi hızlı büyüyecek Rusya Devlet Başkanı Putin, yetkililere yönelik düzenlenen toplantıda ülkenin ekonomik büyüme beklentisini ortaya koydu.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e göre Ukrayna ile girilen savaş sonrasında küçülen ekonomi artık hızla büyümeye geçmiş durumda.

Putin, Rus yetkililerle ülke ekonomisine ilişkin yaptığı toplantıda, reel, mali ve hizmet sektörlerin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

Putin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla büyümesini beklediklerini belirterek, ekonomide bu yılki büyümenin geçen yıl yaşanan küçülmeyi tümüyle telafi edeceğini belirtti.

"Rus ekonomisi büyümeye geçti"

Rus ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinin sonundan itibaren büyümeye geçtiğini anlatan Putin, şu şekilde konuştu:

Ekonomi geçen yıl yüzde 2,1 küçülürken, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 0,6 büyüdü. Büyüme hızı giderek artarak mayısta yüzde 5,4’e ulaştı.

Üretim, inşaat ve perakende sektörleri

Putin, Rusya’da üretim, inşaat ve perakende sektörlerinin istikrarlı bir büyüme sürecinde olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla büyümesini bekliyoruz. Yani, ekonomimizde bu yılki büyüme geçen yıl yaşanan küçülmeyi tümüyle telafi edecek.

"İşsizlik yüzde 3,2 seviyesine düştü"

Ülkede işsizliğin yüzde 3,2 seviyesine düştüğünü, reel gelirlerdeki artışın 2018’den bu yana ilk defa çift hanelere ulaştığını belirten Putin, şöyle konuştu:

Nisanda yüzde 10'dan fazla arttı. Genel olarak, sonuçlar iyi ve beklenenden ve ön hesaplamalardan bile daha yüksek.

"Bütçe açığı bu yılın ikinci çeyreğinde azaldı"

Federal bütçe açığının bu yılın ikinci çeyreğinde azalarak 510 milyar rubleye düştüğünü kaydeden Putin, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bütçe açığı ocak-haziran dönemi itibarıyla 2,6 trilyon ruble düzeyinde. Bu da bu yılın beklenen ekonomik büyümenin yüzde 1,6'sına tekabül ediyor.

"Enerji dışı gelirler artıyor"

Putin, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin de bu yılın ilk yarısında yüzde 17,8 arttığını söyledi.

Rusya’da enflasyon tehlikesi artıyor

Sosyo-ekonomik koşullara yönelik tehlikelerin farkında olduklarını vurgulayan Putin, bu konu ile ilgili de şu ifadelere yer verdi: