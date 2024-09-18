Wall Street, Fed faizi öncesinde artıda açılmaya hazırlanıyor

ABD borsasının ana endeksleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uzun süredir beklenen faiz indirimine bugün başlayacağı beklentisiyle hafif yükselişle açılmaya hazırlanıyor.
Pek çok yatırımcı, Fed'in bugün 50 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.
Borçlanma maliyetleri, Temmuz 2023'ten bu yana 20 yılı aşkın sürenin zirvesinde kaldı.
FAİZ ŞU ANDA YÜZDE 5,25 İLA YÜZDE 5,50 SEVİYESİNDE
Fed, Temmuz 2023'te enflasyonla mücadele etmek için faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 ila yüzde 5,50 seviyesine çıkarmıştı.
ALPHABET VE META DEĞERLENDİ
Büyük teknoloji şirketleri Alphabet ve Meta borsa açılmadan önceki işlemlerde sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,5 yükseldi.
TSİ 1558 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,12 artarken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,14 yükseldi.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,23 yükseldi.
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