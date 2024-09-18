Haberler



Ekonomi



Wall Street, Fed faizi öncesinde artıda açılmaya hazırlanıyor

Wall Street, Fed faizi öncesinde artıda açılmaya hazırlanıyor Fed'in bugün faiz indirimine başlayacağı bekleniyor. Fed'in faz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da ilgi ile takip edilecek.