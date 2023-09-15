Washington'da Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu düzenlendi Cumhuriyetin 100. yılında farklı ülkelerde resepsiyonlar düzenlenmeye devam ediliyor. Bu toplantılarda Türkiye'ye yatırım konuşuluyor.

AA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından dünyanın farklı noktalarında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonları"nın son durağı ABD'nin başkenti Washington oldu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) işbirliğinde, "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" temasıyla düzenlenen resepsiyona, Türkiye ve ABD'den yetkililerin yanı sıra birçok yatırımcı katıldı.

Resepsiyonda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve olası yatırım fırsatları ele alındı.

İş yapmanın önündeki engelleri kaldırma çağrısı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinde güzel hedeflerin olduğunu, her iki ülkede de iş yapmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Savunma alanında işbirliği

Mercan, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için savunma alanında işbirliği yapılabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeyi kullandı:

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artırmak için çok çalışıyoruz. Bu sadece şirketlere değil aynı zamanda küresel güvenlik yapısına da fayda sağlıyor.

Çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması talebi

ABD'nin Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisine de değinen Mercan, çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması halinde de ticaretin artırılabileceğini kaydetti.

"Uluslararası yatırımcılar 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım yaptı"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise uluslararası yatırımcıların 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım yaparak Türkiye'nin başarılarında önemli bir rol oynadığına işaret etti.

"80 bine yakın uluslararası şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor"

Polat, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısının 2002'de 6 bin civarında olduğunu, bugün ise 80 bine yakın uluslararası şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

"Türkiye'deki yatırımlar stratejik ve son derece önemli"

Procter & Gamble (P&G) Küresel Hükümet İlişkileri ve Kamu Politikası Kıdemli Direktörü Sean Mulvaney ise Türkiye'de yatırım yapma deneyimlerine değinerek, şirketleri için Türkiye'deki yatırımlarının stratejik ve son derece önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin şirketin operasyonları için bölgesel bir merkez olduğunu belirten Mulvaney, Türkiye ekonomisinin ise "çok dayanıklı bir ortak" olduğunu kaydetti.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)