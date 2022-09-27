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    WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonu açıldı

    Almanya'da Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için düzenlenen fuara, bakanlık düzeyinde katılım gerçekleştirildi.
    • 27.09.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:03
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    WindEnergy etkinliğinde Türkiye pavilyonu açıldı

    Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli ve üretim gücünün sergilendiği WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'na, Türkiye'den 30'dan fazla firma katıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WindEnergy Hamburg Konferans ve Fuarı'nda Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

    İki Bakan birlikte fuarda Türkiye bölümünün açılışını yaptı

    Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen fuarda Türk şirketlerinin yer aldığı "Invest in Türkiye" pavilyonunun açılışı, Dönmez ve Varank tarafından gerçekleştirildi.

    fuar

    Fatih Dönmez: Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörü büyümeye devam ediyor"

    Bakan Dönmez, buradaki konuşmasında, Türkiye'deki rüzgar enerjisi sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yanına malzeme, hizmet ve teknoloji götüren ve ihracat yapan bir rüzgar enerjisi sektörü var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

    fuar

    Mustafa Varank: Hidrojen geleceğin dünyasında enerjide en çok tartışılan konulardan biri

    Bakan Varank da Türkiye'nin enerjide son 20 yılda yaptığı yatırımlarla dünyada ciddi bir oyuncu haline geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye, dünyanın 45 ülkesine ekipman satışı ve ihracatı yapıyor. Bugün aynı zamanda hidrojenle ilgili oturumlar olacak. Hidrojen de geleceğin dünyasında enerjide en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da Türkiye'nin fikirlerini ve çalışmalarını ortaya koyacak. Trendlerle ilgili oturumlar olacak. Böyle büyük bir organizasyonda Türkiye'nin kabiliyetlerini tanıtmaktan dolayı memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

    Mustafa Varank

    Fuarda iş bağlantısı kurulacak

    AA'nın haberine göre, 30 Eylül'e kadar devam edecek fuarda, firmalar rüzgar teknolojisi alanındaki ürünlerini sergileyecek ve yeni iş bağlantıları kuracak.

    Aynı tarihlerde düzenlenen ikinci etkinlik olan "H2 Expo Hidrojen Fuarı ve Kongresi"nde ise gelecekte rüzgar enerjisiyle entegre olacak hidrojen üretim, depolama ve taşıma teknolojileri ele alınacak.


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