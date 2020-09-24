Yabancı ekonomistler, faiz kararının TL'yi destekleyeceğini öngörüyor

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararı destekleyerek "doğru yönde atılmış bir adım" değerlendirmesini yaptı. Ancak yine de kendilerine göre bu tek başına yeterli değil.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasını değerlendiren yabancı ekonomistler, finansal piyasalar için büyük bir sürpriz ve doğru yönde atılmış bir adım olarak yorumlarken, kararın TL varlıkları da destekleyeceğini belirtti.

TCMB, 2 yılın ardından politika faizini artırarak, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çekti. Yabanı ekonomistler, faiz artışının piyasalar için sürpriz olduğunu, TL varlıkları desteklemek amacıyla doğru ve yerinde alınan bir karar olduğunu söyledi.

“DOĞRU YÖNDE BİR ADIM”

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attığını belirtti.

Bu aksiyonun piyasalar tarafından beklenmediğini vurgulayan Kalen, bunun doğru yönde alınmış bir karar olmasına karşın TL'nin sürdürülebilir istikrarı ve güçlenmesi için yeterli olmayabileceğini vurguladı.

“POZİTİF REEL FAİZLERİ, AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİYLE YENİDEN GERİ GETİRMELİ”

Kalen, TCMB'nin, pozitif reel faizleri ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle (AOFM) yeniden geri getirmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

“MERKEZ BANKASI, MÜKEMMEL BİR FIRSATI DEĞERLENDİRDİ”

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de bugünkü toplantında TCMB'nin politika faizini artırması konusunda mükemmel bir fırsatı değerlendirdiğini belirtti.

Politika faizinin artırılmasının doğru yönde alınmış önemli bir karar olduğunu ifade eden Matys, kararın kısmen enflasyon ve finansal istikrar üzerindeki riskleri azaltacağı öngörüsünde bulundu.

"POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRMASININ FİNANSAL PİYASALAR İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise TCMB'nin politika faizini artırmasının finansal piyasalar için büyük bir sürpriz olduğunu ve TL için iyi bir destek olduğunu aktardı.

"KARAR, MERKEZ BANKASINA SIKILAŞTIRMA İÇİN ALAN SAĞLAYACAK"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, bu kararın TCMB'ye daha fazla sıkılaşma konusunda alan sağladığını dile getirdi. Tuvey, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12 seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.