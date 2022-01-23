Yabancı turist kış tatili için Türkiye'yi hedefliyor

Türkiye'de pist altyapısıyla ve verilen hizmetlerle öne çıkan kayak merkezleri, vatandaşların yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da son yıllarda artan oranda tercih ediliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı turistin Türkiye'deki kış turizmine ilgisine ilişkin açıklama yaptı.

KIŞ TURİZMİ GELİŞMEKTE OLAN BİR DESTİNASYON

TÜRSAB'a göre Türkiye, yurt dışından gelen turist açısından bakıldığında kış turizminde gelişmekte olan bir destinasyon konumunda.

"TERMAL TURİZM DE İLGİ GÖRÜYOR"

Bağlıkaya, bununla birlikte kış döneminde öne çıkan termal turizm, üçüncü yaş turizmi, spor turizmi gibi alanlarda da Türkiye'nin çok önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN KAYAK MERKEZLERİNE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Bağlıkaya, kayak turizmi açısından Uludağ, Erciyes, Sarıkamış, Kartepe ve Davraz gibi merkezlerin öne çıktığını, özellikle Erciyes kayak merkezinin yurt dışından tarifeli seferlerin yanı sıra charter seferlerle de yabancı ziyaretçi ağırladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferler düzenleniyor. Tarifeli seferlerle gelenlerin yanı sıra sadece yılbaşı döneminde Erciyes'e 10 charter uçağı ile yabancı ülkelerden ziyaretçiler geldi. 7 ila 10 günlük paket turlar kapsamında gelen turistler, kayağın yanı sıra kültür turu ve alışveriş de yaparak bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar.





ERCİYES KAYAK MERKEZİ ZİYARETÇİLERİNİN YÜZDE 15'İ YABANCI TURİST

Charter seferlerinin de etkisiyle Erciyes kayak merkezi bölgesindeki konaklamaların yüzde 15'i yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Bu ülkeler dışında Orta Doğu, Latin Amerika, Uzak Doğu gibi bölgelerin yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere gibi birçok ülkeden de çok sayıda ziyaretçiyi bölgede ağırlıyoruz. Kapadokya bölgesine kültür turizmi amaçlı olarak gelen misafirler, Erciyes bölgesinde kayak turizmine de katılım sağlıyor. Erciyes kayak merkezi, 2022 kışında 25-30 bin civarında yabancı turist ağırlamayı hedefliyor."





"ÖZELLİKLE BU SENE ULUDAĞ'A YABANCILARIN İLGİSİ BİR HAYLİ YÜKSEK"

Özellikle bu yıl Uludağ'a yabancıların ilgisinin bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Bölgeye Polonya ve Rusya pazarlarından her hafta ortalama 2 uçak geliyor. Bunun haricinde Bursa, Almanya ve Belçika ülkelerinden de turist alıyor. Körfez ülkelerinin bölgeye olan ilgisi de devam ediyor. Hedef pazarlardan Polonya'dan da ziyaretçi ağırlayan Uludağ, yabancı turistleri genel olarak Sabiha Gökçen Havaalanı veya İstanbul Havaalanı üzerinden alıyor. Dolayısıyla Bursa, yabancı turistler tarafından günübirlik olarak da ziyaret edilen bir destinasyon." şeklinde konuştu.

ERZURUM PALANDÖKEN'E UKRAYNA VE İRAN'DAN TURİST GELİYOR

Bağlıkaya, Erzurum Palandöken kayak merkezinin ise Ukrayna ve İran pazarı ağırlıklı olmak üzere yabancı ziyaretçileri ağırladığını, bölgedeki otellerin doluluklarının yaklaşık yüzde 20'sini yabancıların, yüzde 80'ini vatandaşların oluşturduğunu bildirdi.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ'NİN ZİYARETÇİLERİ UKRAYNALI VE RUSLAR

Doğu Anadolu'da Sarıkamış kayak merkezinin de Ukraynalı ve Rus kayakçıları ağırladığını belirten Bağlıkaya, "İran'dan günübirlik olarak çok sayıda ziyaretçi alan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Van şehirleri gerek kayak turizmi gerekse alışveriş turizmi açısından öne çıkıyorlar. Bölge Ağrı Dağı'ndan dolayı yaz aylarında da yabancı dağcıların uğrak noktası oluyor." dedi.

AFYONKARAHİSAR, YALOVA VE BURSA TERMAL TURİZMDE ÖNE ÇIKIYOR

Firuz Bağlıkaya, kış turizmi kapsamında, termal turizmin Türkiye'de önemli potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, özellikle Afyonkarahisar, Yalova, Bursa gibi şehirlerin bu alanda öne çıktığını, bu şehirlerde yer alan nitelikli termal tesislerin başta vatandaşlar olmak üzere yurt dışından da turist ağırladığını söyledi.

Bağlıkaya, Antalya bölgesinin, kış aylarında spor turizminden pay aldığını belirterek, "Futbol kulüpleri ve golf başta olmak üzere farklı spor dallarından birçok grup, kamp için Antalya'yı tercih ediyor. Spor turizmi sezonun uzatılmasına büyük etki ederken, kış aylarında bölgedeki turizmcilere ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca, nitelikli personelin korunmasına vesile oluyor." dedi.

"REZERVASYONLARA GÖRE 2022 TURİZMİ ŞİMDİDEN YÜZDE 50 ARTTI"

Destinasyonlar olarak Belek, Side, Kemer ve Bodrum'un daha çok tercih edildiğini, Ege kıyılarındaki hareketlenmenin ilerleyen dönemde artmasının beklendiğini aktaran Bağlıkaya, "Yurt dışından ülkemize gelen erken rezervasyon taleplerine bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 50'nin üzerinde artıştan bahsetmemiz mümkün." dedi.