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    Yabancı yatırımcıdan 569.8 milyon dolarlık hisse senedi satışı

    Geçen hafta yabancı yatırımcılar, hisse senedi piyasasında net 569,8 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece yabancı yatırımcılar yılın ikinci sert satışını yaptı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:12
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    Yabancı yatırımcıdan 569.8 milyon dolarlık hisse senedi satışı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

    Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Aralık ile biten haftada net 569,8 milyon dolarlık hisse senedi, 94,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

    YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU YÜKSELDİ

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Aralık itibarıyla 20 milyar 437,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Aralık'ta 21 milyar 16,4 milyon dolara çıktı.

    Yabancı yatırımcıdan 569.8 milyon dolarlık hisse senedi satışı #1

    DİBS VE SBS STORLARI ARTTI

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 121,9 milyon dolardan 3 milyar 942,3 milyon dolara, ŞBS stokları da 126,3 milyon dolardan 164,7 milyon dolara yükseldi.

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