Yabancı yatırımcının tercihi Türkiye Türkiye yabancı yatırım projelerinde Avrupa'da 4. sıraya yükseldi. Fransa'da yatırım projesi yüzde 5, Almanya'da ise yüzde 12 azaldı.

AA

Fransa, üst üste 5. yıldır doğrudan yabancı yatırım projelerinde Avrupa'nın liderliğini sürdürürken onu İngiltere, Almanya, Türkiye ve İspanya takip etti.

Böylece Türkiye, geçen yıl doğrudan yabancı yatırım projelerinde Avrupa'da 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 17 artan doğrudan yabancı yatırım (DYY) proje sayısında 2023 yılında Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa'da yabancı yatırımlar düşüşte

Raporda, Avrupa'daki yatırım faaliyetinin 2019'daki salgın öncesi seviyelere göre yüzde 11, doğrudan yabancı yatırımlar açısından rekor bir yıl olan 2017'ye kıyasla ise yüzde 14 daha düşük olduğu vurgulandı.

Fransa'nın, yabancı yatırım projelerinin sayısı azaldı

Raporda, Fransa'nın, yabancı yatırım projelerinin sayısındaki yüzde 5'lik düşüşle 1.194'e düşmesine rağmen, üst üste beşinci kez doğrudan yabancı yatırım sıralamasında Avrupa'nın lideri olduğu belirtildi.

İngiltere, Avrupa'da en fazla yatırımı çekti

İngiltere, doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısında yüzde 6 artışla 985'e yükselerek ikinci sırada yer aldı.

Raporda, yabancı yatırımcıların geçen yıl Almanya'daki faaliyetlerini önemli ölçüde azalttığı, proje sayısının 2013'ten bu yana en düşük seviye olan 733 olarak hesaplanan yıllık bazda yüzde 12 oranında azaldığı belirtildi.

Türkiye'de yatırım yüzde 17 arttı

Türkiye'nin Avrupa'daki doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak İspanya'yı geride bırakarak Almanya'nın ardından Avrupa'da dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye 2022'de 321 projeyle beşinci sırada yer almıştı.

ABD merkezli firmalar tüm Avrupa'nın en önemli yabancı yatırımcısı

Geçtiğimiz yıl yatırım sayısında yüzde 15'lik bir azalma olmasına rağmen ABD merkezli firmalar tüm Avrupa'nın en önemli yabancı yatırımcısı oldu.

ABD'li firmaların Almanya'ya yaptığı yatırımların sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 22 azalırken, bunu Almanya'nın ikinci en öne çıkan grubu olan Çin firmaları izledi.

Raporda, Almanya'daki yabancı yatırım projelerinin sayısının 2017'den bu yana yüzde 35 düştüğünün altı çizilerek, firmanın üst düzey yöneticisi Henrik Ahlers'in raporda ülkenin "geride kaldığını" söylemesi üzerine "Almanya için bir alarm sinyali" olduğuna dikkat çekildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)