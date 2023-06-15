Türkiye'nin daha fazla yabancı yatırımcı çekme hedefi var Geçen yıl yabancı yatırımlar 13,3 dolar olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, bu yılki performansın geçen yılı aşacağını ileri sürdü.

AA

Yılbaşından bu yana yapılan yabancı yatırım ve pozitif ivme yabancı yatırımın daha da artacağına dair ipuçları veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere şu anda Londra'da bulunuyor.

Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi, Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkileri ve gelecek dönemde yatırımların hız kazanabileceği sektörlere ilişkin görüşlerini aktardı.

"Dünyadaki yatırımlardan genelde yüzde 1 pay alıyoruz"

Türkiye'ye geçen yıl yabancı yatırımların 13,3 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Dağlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Her zaman söylediğimiz gibi dünyadaki yatırımlardan genelde yüzde 1 pay alıyoruz. Bizim hedefimiz, bunu yüzde 1,5 seviyesine çıkarmak. Bu yılın ilk 4 ayının verileri açıklandı ve (bu dönemde) yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir yatırımdan bahsediyoruz.

Son on iki ay verisi 14 milyar doları aştı. Geçen yıl çektiğimizin üstünde bir yatırım çekebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor. Seçim sonrası dönemde de uluslararası yatırımcılar gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Önümüzdeki aylarda bu yatırımların artması sürpriz olmayacaktır."

"Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi 19 milyar dolar"

Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde aldığı 250 milyar doları aşkın uluslararası doğrudan yatırımın 13,5 milyar dolarını İngiltere merkezli şirketlerin yaptığını ifade etti.

İngiltere merkezli yaklaşık 3 bin 200 şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Dağlıoğlu, İngiltere'den Türkiye'ye finans şirketleri, gelişim sermayesi yatırımları ve teknoloji yatırımları olmak üzere geniş bir finansal yatırımcı tabanının yatırım yaptığını anlattı.

"Artık Türkiye'yi uluslararası piyasalara erişim sağlayan bir merkez haline getirebileceğimizi düşünüyoruz"

Dünyada "yetenek ve yetkinliğe ulaşma" konusunda da bazı zorluklar olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Bizim iddiamız; Türkiye zaten bölgesinde bir üretim, AR-GE, lojistik ve yönetim merkezi oldu. Artık Türkiye'yi uluslararası piyasalara erişim sağlayan bir merkez haline getirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Yatırımcıların, Türkiye'de yeşil ekonomiye algısı arttı"

Yatırımcıların Türkiye'de yeşil ekonomiye ilgisinin arttığı belirtilen Dağlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: