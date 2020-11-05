Yabancılar bu yıl hizmet sektörüne yatırım yaptı

Ocak-ağustos döneminde, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşın Türkiye'ye doğrudan yapılan yabancı yatırımlar 3 milyar 934 milyon dolara ulaştı.

Koronavirüs salgınının gölgesinde bu yılın 8 aylık döneminde Türkiye'ye, 3 milyar 934 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi. Bunun 3 milyar 198 milyon dolarlık kısmının hizmetler sektörüne yapılması dikkati çekti.

KORONAVİRÜS SALGINI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl ağustos ayında 802 milyon dolar giriş yaşanırken, bu yılın ağustos döneminde 536 milyon dolar giriş oldu.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu ocak-ağustos döneminde, yabancı yatırımlar 3 milyar 934 milyon doları buldu. Yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 198 milyon dolarının hizmetler, 764 milyon dolarının sanayi, 2 milyon dolarının da tarım sektörüne yapıldığı görüldü.

SANAYİYE YAPILAN YATIRIMLAR İMALAT SANAYİNE YÖNELDİ

Sanayiye yapılan yatırımların 622 milyon dolarını imalat sanayisi yatırımları oluşturdu. Bu tutarın yüzde 46'sı kimyasal, yüzde 21'i elektrik-elektronik ve optik ürünler, yüzde 12'si de mobilya imalatına ayrıldı.

YABANCI YATIRIMLAR İÇİNDE EN YÜKSEK PAY İTALYA’YA AİT

Ülkelere göre bakıldığında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar içinde en yüksek payı 966 milyon dolarla İtalya alırken, bu ülkeyi 745 milyon dolarla ABD, 439 milyon dolarla İngiltere, 354 milyon dolarla Hollanda, 231 milyon dolarla Lüksemburg, 229 milyon dolarla Almanya, 149 milyon dolarla İrlanda, 104 milyon dolarla Norveç izledi.

TÜRK YATIRIMCILARIN, YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIMLARI ARTTI

Bu yılın ağustos ayında yurt dışına doğrudan yatırımlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artışla 162 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.