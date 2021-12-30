Yabancılar en çok konutu Esenyurt ve Beylikdüzü’nden aldı

Yabancılar en çok konutu Esenyurt ve Beylikdüzü’nden aldı

Yabancılar Türkiye'den konut almaya devam ederken, İstanbul'da ise en fazla Esenyurt ile Beylikdüzü'ne ilgi gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları yılın 11 ayında, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

İSTANBUL YABANCILARIN GÖZDESİ

Ülke genelinde yabancıların aldığı konutların neredeyse yarısı, yüzde 46'sı, İstanbul'dan satıldı. Ocak-kasım döneminde İstanbul'da yabancılara yapılan konut satışı yüzde 37 artarak 23 bin 169'a ulaştı.

İSTANBUL'DA YABANCIYA KONUT SATIŞINDA ESENYURT LİDER

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıların en çok gayrimenkul aldığı ilçelerin zirvesinde, 7 bin 905 adetle Esenyurt yer aldı.

Tüm gelir gruplarına uygun konutun bulunabildiği, daire fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında olduğu, hem markalı projelerin hem de bağımsız binaların sıkça yer aldığı Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, yabancılar tarafından en çok tercih edilen yer oldu.

BEYLİKDÜZÜ İKİNCİ

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıya en çok konut satılan Esenyurt'u 2 bin 608 konut satışı ile ile Beylikdüzü takip etti.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yabancılara yapılan satış adedi, il genelinin neredeyse yarısını, yüzde 45,4'ünü oluşturdu.





BAŞAKŞEHİR VE AVCILAR İLK SIRALARDA

İstanbul'da ocak-kasım döneminde yabancıların en çok konut aldığı üçüncü ilçe 1.734 ile Başakşehir olurken, onu 1.104 ile Avcılar takip etti. Bu dönemde 4 ilçede 1.000 rakamı aşıldı.

Yılın 11 ayında Kağıthane'de 839, Büyükçekmece'de 772, Zeytinburnu'nda 654, Bağcılar'da 644, Küçükçekmece'de 600, Kartal'da 581, Kadıköy'de 541, Sarıyer'de 515, Şişli'de 486, Ümraniye'de 460 adet konut satıldı.

Bahçelievler 393, Bakırköy 355, Fatih 351, Beyoğlu 346, Eyüpsultan ise 322 konutla listede yer aldı. Diğer ilçelerin toplamında ise 1.959 adet konut yabancılar tarafından alındı.