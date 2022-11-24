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    Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse satın aldı

    Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 18 Kasım haftasında 23 milyar 650 milyon dolar oldu.
    • 24.11.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:44
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    Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse satın aldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

    Buna göre, 18 Kasım haftasında yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 56,5 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

    3,4 milyon dolarlık ŞBS alımı gerçekleştirildi

    Yurt dışında yerleşik kişiler, net 56,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 3,4 milyon dolarlık da Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alımı yaptı. 20,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

    Hisse senedi stoku

    Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 18 Kasım haftasında 23 milyar 650 milyon dolar oldu.

    Yabancılar geçen hafta 56,5 milyon dolarlık hisse satın aldı #1


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