Yabancılardan 231,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı

Yabancılar, geçen hafta net 231,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 41 milyon dolarlık DİBS ve 10,1 milyon dolarlık ŞBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 31 Aralık 2021 haftasına ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin, 31 Aralık 2021 haftasında net 231,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 41 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldığı bilgisi paylaşıldı.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Aralık 2021 itibarıyla 21 milyar 16,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Aralık 2021'de 18 milyar 434,7 milyon dolara indi.

DİSB VE ŞBS STOKLARI DÜŞTÜ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 942,3 milyon dolardan 3 milyar 482,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 164,7 milyon dolardan 154,5 milyon dolara geriledi.