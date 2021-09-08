Yabancılardan yılın en yüksek tutarlı hisse alımı gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ağustosta yüzde 5,68 artışla 8 aylık en iyi performansını sergiledi. Yabancıların geçen ayki net 478 milyon dolarlık hisse senedi alışı bu performansta etkili oldu.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşmesine karşın Türk varlıklarına yabancı ilgisi artarken, yabancı yatırımcılar geçen ay 478 milyon dolarla Aralık 2020'den bu yana en yüksek tutarlı hisse alımını gerçekleştirdi.

Yabancıların yılbaşından bu yana hisse senetlerinde net satıcı konumunda oldukları ve ağustos itibarıyla 1 milyar 404 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

Borsada yabancı alışlarının artmasında, Türk Lirası varlıklarda son dönemde gözlemlenen istikrarlı seyir ve görece ucuz fiyatların önemli rol oynadı.

TCMB’NİN PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN SIKI DURUŞ MESAJI ETKİN OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin sıkı duruş mesajını yenilemesinin Türk Lirası’nda carry trade fırsatını ortaya çıkardığını aktaran analistler, bu durumun da hisse senetlerine olan talebi artırmış olabileceğini kaydetti.

Analistler, öte yandan, Borsa İstanbul'un dolar bazlı bakıldığında oldukça iskontolu olduğuna dikkati çekerek, Borsa İstanbul'un önceki zirvelerinden uzak olduğunu ve teknik açıdan getiri potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

YABANCILAR EN ÇOK GARANTİ BBVA HİSSESİ ALDI

Yabancıların aldıkları hisselerin neredeyse tamamı Yıldız Pazar'daki şirketlerden oluşurken, gözdeleri ise Garanti BBVA hisseleri oldu. Ağustostaki söz konusu alışların yaklaşık üçte biri Garanti BBVA'da gerçekleşirken, yabancılar bu pay senedinde net 149 milyon dolarlık net alım yaptı.

Garanti BBVA'yı 110 milyon dolarla Şişecam, 75 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar, 62 milyon dolarla Tofaş Otomotiv ve 42 milyon dolarla Akbank ile Koç Holding izledi.

"AŞILAMA VE EKONOMİK BÜYÜME AVANTAJ SAĞLADI"

Analistler, Borsa İstanbul'daki yabancı payının yüzde 42'yle tarihi düşük seviyesine gerilediğini hatırlatarak, koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktivitedeki büyüme ivmesinin Türk Lirası varlıkları için avantaj olduğunu kaydetti.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük bir kısmının ikinci çeyreği olumlu geçirdiğini ifade ederek, bazı yabancı yatırım kuruluşlarının hisse bazlı alım önerilerinin de dikkat çekici biçimde karşılık bulduğunu kaydetti.